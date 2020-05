Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Réouverture de l'esplanade des Mosquées à Jérusalem Reuters • 31/05/2020 à 09:42









JERUSALEM, 31 mai (Reuters) - L'esplanade des mosquées à Jérusalem a rouvert au public dimanche après deux mois et demi de fermeture en raison du coronavirus, les fidèles devant néanmoins porter un masque pour éviter un rebond de l'épidémie. La reprise des prières dans la mosquée Al Aqsa, troisième lieu saint de l'islam, est un soulagement pour les musulmans qui en ont été privés pendant le mois de ramadan et la fête de l'Aïd el Fitr qui l'a conclu. Le Conseil des affaires islamiques a estimé que l'épidémie de COVID-19, qui n'a fait que trois morts en Cisjordanie occupée, pour 386 cas confirmés, n'était plus suffisamment active pour maintenir la fermeture imposée le 15 mars. En raison de la recrudescence des cas ces derniers jours en Israël (284 morts pour 17.000 cas depuis mars), il a néanmoins demandé aux fidèles de porter le masque et d'amener leur tapis de prière personnel. Aucune limitation du nombre de visiteurs ne semble en revanche avoir été fixée. Quelque 700 fidèles ont participé dimanche aux prières matinales sur l'esplanade de 14 hectares. (Rami Ayyoub, Ammar Awad et Sinan Abou Mayzer ; version française Tangi Salaün)

