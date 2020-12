Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Rencontre prévue entre Biden et le conseiller vaccins Reuters • 06/12/2020 à 15:39









WASHINGTON, 6 décembre (Reuters) - Le conseiller en chef de la stratégie américaine de développement de vaccins contre le COVID-19 a déclaré dimanche qu'il prévoyait de rencontrer le président élu Joe Biden cette semaine pour discuter des vaccins, dont la distribution devrait commencer courant décembre. Moncef Slaoui, nommé par Donald Trump, a précisé ne pas avoir encore rencontré le nouveau président élu, qui a critiqué le plan de distribution de vaccins de son prédécesseur. "Nous avons vraiment hâte d'y être parce qu'en fait, les choses ont été vraiment très bien planifiées", a-t-il dit lors d'un entretien à CBS. Joe Biden a déclaré vendredi que son équipe n'avait pas vu de plan détaillé de l'administration Trump pour distribuer et administrer le vaccin. Joe Biden a ajouté que la distribution des vaccins, qui doivent être stockés à des températures très basses, était difficile et coûteuse, estimant qu'il restait "encore beaucoup à faire". Selon Moncef Slaoui, une partie de la confusion pourrait provenir du fait que le plan du gouvernement repose sur la fourniture du vaccin par les agences de santé de l'État. "Mais il y a des vidéos, il y a des explications sur la façon dont il faut exactement s'y prendre. Nous prévoyons d'avoir tout le matériel auxiliaire que sont les seringues, les aiguilles, les écouvillons ", a-t-il déclaré. (Doina Chiacu, version française Benjamin Mallet)

