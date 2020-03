Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Renault suspend sa production au Maroc et en Roumanie Reuters • 19/03/2020 à 12:05









PARIS, 19 mars (Reuters) - Le groupe Renault RENA.PA a annoncé jeudi qu'il suspendait la production de ses deux usines marocaines de Casablanca et Tanger à compter de ce jeudi et jusqu'à nouvel ordre du fait de la propagation de l'épidémie de coronavirus. Les deux sites emploient quelque 11.000 salariés, a précisé un porte-parole. Renault suspend aussi l'activité de son usine de Roumanie jusqu'au 5 avril sauf pour les fonctions critiques. (Gilles Guillaume édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +4.76%