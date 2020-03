Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Renault reporte son assemblée générale Reuters • 25/03/2020 à 11:34









CORONAVIRUS: RENAULT REPORTE SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PARIS (Reuters) - Renault a annoncé mercredi le report, en mai ou juin, de son assemblée générale annuelle initialement prévue le 24 avril en raison de la pandémie de coronavirus. "Dans le contexte actuel lié à la pandémie de coronavirus dans le monde, le conseil d'administration de Renault a pris la décision de reporter à une date ultérieure située entre les mois de mai ou de juin, l'assemblée générale annuelle des actionnaires initialement prévue le 24 avril 2020", déclare le constructeur automobile dans un communiqué, en expliquant vouloir "favoriser une participation active de ses actionnaires individuels". (Bertrand Boucey)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.78%