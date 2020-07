Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Record quotidien des nouveaux cas aux USA Reuters • 01/07/2020 à 04:33









(Actualisé avec éléments supplémentaires) WASHINGTON, 1er juillet (Reuters) - Plus de 47.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été recensés mardi aux Etats-Unis, selon un décompte de Reuters effectué sur la base de données officielles, un record quotidien depuis le début de l'épidémie dans le pays, le plus touché au monde par la crise sanitaire. La Californie, le Texas et l'Arizona ont émergé comme les nouveaux foyers principaux de l'épidémie aux Etats-Unis, faisant part d'une flambée inédite des nouvelles infections. "Il est clair que nous ne sommes pas en contrôle total actuellement", a déclaré Anthony Fauci, principal expert national en maladies infectieuses, lors de son audition par une commission du Sénat. "Je suis très préoccupé parce que cela pourrait devenir très grave", a-t-il ajouté, disant craindre que 100.000 nouveaux cas soient confirmés quotidiennement à travers le pays si aucune action n'était engagée pour endiguer la résurgence du virus. Fauci a souligné la nécessité d'un plan d'action national et pas seulement de mesures au niveau local dans les Etats les plus affectés par l'épidémie depuis qu'a débuté le déconfinement. Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus a plus que doublé en juin dans 14 Etats, parmi lesquels la Californie, la Floride et le Texas, selon une analyse effectuée par Reuters sur la base de données officielles. L'Arizona a enregistré la plus forte hausse des nouvelles infections le mois dernier, de 294%, devançant la Caroline du Sud (+200%) et l'Arkansas (+179%). Sur l'ensemble des Etats-Unis, le nombre de cas signalés a progressé en juin d'au moins 46%, tandis que le nombre de décès causés par le coronavirus dans le pays a augmenté de 21%. Au cours de la semaine écoulée, 21 Etats américains ont fait part d'un taux d'infection supérieur au seuil de 5% que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a dit considérer comme préoccupant. Plus de 2,7 millions de cas de contamination ont été recensés depuis le début de l'épidémie aux Etats-Unis, où le coronavirus a tué plus de 126.000 personnes. (Paul Simao, Carl O'Donnell, Christine Chan et Lisa Shumaker; version française Jean Terzian)

