Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Record de nouveaux cas quotidiens, plus de 60.000, aux USA Reuters • 09/07/2020 à 03:40









(Données actualisées, éléments supplémentaires) 9 juillet (Reuters) - Plus de 60.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été recensés aux Etats-Unis au cours des vingt-quatre dernières heures, un record quotidien dans le pays depuis le début de l'épidémie, selon un décompte réalisé par Reuters sur la base de données officielles. Le nombre de décès supplémentaires signalés a dépassé les 900 pour une deuxième journée consécutive, des niveaux jamais constatés depuis début juin. Le bilan de l'épidémie aux Etats-Unis dépasse les 3 millions de cas de contamination et les 132.000 décès. Une étude effectuée par Reuters des données rapportées Etat par Etat indique que les nouvelles infections quotidiennes progressent dans 42 des 50 Etats américains, avec une flambée quotidienne record constatée dans le Tennessee et en Utah. En Floride, près de 10.000 cas supplémentaires ont été recensés, tandis que les nouvelles infections ont dépassé les 8.500 en Californie au cours des vingt-quatre dernières heures. Le Texas a rapporté plus de 9.500 nouveaux cas. Le principal représentant des autorités sanitaires de Tulsa, dans l'Oklahoma, a déclaré que le meeting de campagne organisé par Donald Trump dans une enceinte fermée de la ville le mois dernier avait contribué à l'apparition de centaines de nouveaux cas au cours des derniers jours. La porte-parole de la Maison blanche, Kayleigh McEnany, a déclaré ne pas avoir vu de données étayant les conclusions de Bruce Dart. (Lisa Shumaker, Peter Szekely, Dan Whitcomb; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.