Coronavirus : quels sont les effets de la crise sur les différentes valeurs

Gilles Bazy-Sire Equity GPS Cofondateur & président https://www.equitygps.com/

« Les deux guerriers les plus puissants sont la patience et le temps. Les grandes réalisations ne peuvent advenir du jour au lendemain » Tolstoï, dans Guerre et Paix

CRISE DE LA DISTANCIATION PANDEMIQUE

Les mesures de distanciation pandémique progressivement mises en place dans le monde sont sans précédent.

Leur évolution dépendra de celle de la pandémie elle-même, de la capacité des systèmes de santé à gérer les goulots d'étranglement, et des avancées en matière de traitements et vaccins qui, sans doute, bénéficieraient de procédures d'homologation très accélérées.

Egalement, l'ampleur des mesures sera à l'avenir réactualisée et nuancée en fonction de l'évolution de la perception de leur balance des avantages/inconvénients. Bien sûr, les décideurs politiques ne pourront pas être publiquement explicites à ce sujet sous peine de se retrouver "essorés" dans certains réseaux sociaux en quête de " buzz " ou dans des talk-shows à la qualité inversement proportionnelle à leur ambition de part d'audience.

Les dommages de distanciation pourraient s'avérer considérables, ainsi que les mesures compensatrices rapides et d'ampleurs impressionnantes que les autorités politiques et monétaires annoncent chaque jour, sur tous les continents, dans des contextes d'unions nationales largement bipartisanes.

Tout cela constitue un contexte d'urgence extrême doublé de grande anxiété, accompagné d'habituelles boucles de feed-back négatif qui ont provoqué des baisses très importantes des marchés actions avec des volatilités exacerbées au fur et à mesure que les nouveau prix d'équilibre sont recherchés par les investisseurs.

A ce jour, comme on peut l'apprécier sur la Carte des Actions ci-dessous, la mesure du sous-score de valorisation moyen des 7 000 valeurs suivies par EQUITY GPS dans le monde se situe à 8/10. Jamais depuis fin 2008 ce niveau n'a été aussi élevé, ni en 2008-2009, ni en 2012, périodes qui, avec le recul, s'étaient avérées très intéressantes pour les investisseurs à long terme :

LA CARTE DES ACTIONS D'EQUITY GPS

Pour autant, sur un autre plan, notre Indicateur propriétaire de Sentiment de Marché se situe depuis fin février en zone " de peur " pour le marché mondial, comme dans 18% des cas sur la période fin 2007 à aujourd'hui.

Les investisseurs au profil le plus " risk averse " préféreront sans doute attendre la stabilisation à venir des marchés avant de considérer repondérer sensiblement les actions.

Pour leur part, les investisseurs plus habitués aux périodes régulièrement observées de volatilité sur les marchés y trouvent à nouveau aujourd'hui de nombreuses entreprises de qualité correspondant à leurs critères d'investissement très intéressantes à acheter pour le long terme, d'autant que qu'une partie d'entre elles présentent des profils qui les rendent relativement immunes à la crise actuelle et à ses conséquences probables à long terme.

Si on analyse précisément l'ensemble de la cote mondiale par sous-secteur, il apparaît qu'environ 40% de la cote mondiale nous paraît directement négativement affectée par la crise (banques commerciales impactées par des hausses de coût du risque et par l'effondrement des taux longs aux USA, secteur pétrolier, assurances, boissons, hôtellerie, aéronautique civile, compagnies aériennes, chaînes de restauration, immobilier commercial, etc...).

En symétrie, 40% des entreprises cotées opèrent des activités relativement favorisées par le nouvel environnement socio-économique que cette crise aura favorisé une fois son acme derrière nous (produit pharmaceutiques, software, internet, services informatiques, semi conducteurs, automation, valeurs transition énergétique, télécom, ...), comme on peut l'apprécier sur le tableau ci-après. L'analyse complète et détaillée peuvent être demandés à l'adresse : clara@equitygps.com.

SECTEURS ET GEOGRAPHIES AFFECTES PAR LA DISTANCIATION PANDEMIQUE

La synthèse par géographie de cette analyse sectorielle permet d'identifier que les marché actions de la zone euro, de l'Europe non-euro, ou des pays émergeants sont constitués d'une grande proportion de valeurs dont le profil est fragilisé par la crise actuelle et par les traces qu'elle laissera probablement dans les comportements (leur ratio de valeurs favorisées/valeurs défavorisée est de 0,7x seulement).

En revanche, les USA et les pays européens de haute qualité identifiés par EQUITY GPS sous le vocable " AAA/CSG+ " ont une plus grande proportion de valeurs aptes à mieux résister voire à profiter d'un environnement relativement favorable une fois le pic de la crise passé (ratio de valeurs favorisées/valeurs défavorisée de 1,8x pour les USA et de 1,1x pour les pays européens de haute qualité).

Nous avons prolongé cette analyse valeur par valeur et on peut percevoir clairement dans les visuels ci-après que beaucoup de valeurs potentiellement négativement impactées par la crise figurent encore en territoire défavorable (en bas à gauche de la Carte avec de faibles ratings EQUITY GPS).

Valeurs négativement impactées par la crise (blanc)

En revanche, de nombreuses valeurs potentiellement protégées, voire favorisées une fois le pire derrière nous, figurent en territoire attractif selon notre méthodologie (en haut à droite de la Carte avec de faibles ratings EQUITY GPS).

Valeurs relativement protégées, voire ultérieurement favorisées (blanc)

En conclusion, l'épreuve que nous traversons est inédite, et considérable. Nul doute qu'elle sera surpassée. Elle aura des conséquences à long terme sur les comportements, les types de consommation, l'organisation du travail, la protection sociale, la (dé)mondialisation. Certaines entreprises en souffriront. D'autres y puiseront un surcroît de dynamisme. Les investisseurs, comme toujours, devront adapter leurs portefeuilles avec un cocktail complexe de discipline, absence de biais, et flexibilité.