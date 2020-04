Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Quelque 150 cas à bord d'un navire à quai au Japon Reuters • 25/04/2020 à 06:09









TOKYO, 25 avril (Reuters) - Quelque 150 membres d'équipage du navire de croisière italien Costa Atlantica, en escale technique dans le port japonais de Nagasaki, sont infectés par le coronavirus, ont rapporté samedi des médias locaux. D'après la télévision Asahi, 57 nouveaux cas de contamination ont été confirmés à bord vendredi. Avec l'ensemble des 623 membres désormais testés, a indiqué pour sa part la télévision publique NHK, le nombre total d'infections s'élève à environ 150, soit un quart de l'équipage. Le navire ne transporte aucun passager. Les autorités japonaises se sont activés pour effectuer le dépistage des membres d'équipage après que l'un d'eux a été confirmé cette semaine porteur du coronavirus. Un seul des membres d'équipage contaminés a été transporté à l'hôpital, a indiqué NHK, tandis que les autres sont restés à bord du Costa Atlantica, présentant peu ou pas de symptômes. L'apparition de ce foyer a suscité des inquiétudes alors que des hôpitaux à travers le Japon font face à une pénurie de lits devant l'afflux de patients malades du COVID-19. Elle intervient deux mois après celui du Diamond Princess, en quarantaine dans le port japonais de Yokohama, où plus de 700 personnes ont été diagnostiquées porteuses du virus. (Naomi Tajitsu; version française Claude Chendjou et Jean Terzian)

