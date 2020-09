Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Prioriser les tests pour désembouteiller les laboratoires - Véran Reuters • 17/09/2020 à 17:46









PARIS, 17 septembre (Reuters) - Les opérations de dépistage du coronavirus sont saturées dans certaines grandes villes en France mais une "doctrine de priorisation" des tests a été instaurée et des tests antigéniques à lecture plus rapide vont être mis en place, a déclaré jeudi le ministre de la Santé, Olivier Véran. "Nous sommes confrontés à des difficultés organisationnelles sur les tests", a-t-il dit lors d'une conférence de presse, évoquant 1,2 million de tests en une semaine. Il a ajouté que des opérations de tests antigéniques, directement analysables et ne nécessitant pas une étude en laboratoire, allaient être mises en place en Île-de-France et que les autorités attendaient de "façon imminente" l'avis de la Haute autorité de santé sur les tests salivaires. (Nicolas Delame et Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

