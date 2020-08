Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Près de la moitié des Brésiliens exonèrent Bolsonaro-sondage Reuters • 15/08/2020 à 15:59









SAO PAULO, 15 août (Reuters) - Près de la moitié des Brésiliens considèrent que le président Jair Bolsonaro n'a "aucune responsabilité" dans le lourd bilan de l'épidémie de coronavirus au Brésil, qui a dépassé le cap des 100.000 morts, montre un sondage de l'institut Datafolha. Selon l'étude, publiée samedi dans le journal Folha de Sao Paulo, 47% des personnes interrogées ne font aucun reproche au chef de l'Etat, contre 11% qui sont d'un avis opposé. Le Brésil totalisait vendredi 106.523 morts, le bilan le plus élevé au monde après les Etats-Unis. Comme son homologue Donald Trump, Jair Bolsonaro est critiqué par les experts pour son attitude face au virus, dont il dit avoir lui-même guéri grâce à un traitement à base d'hydroxychloroquine. Le président brésilien bénéficie malgré sa gestion de l'épidémie de la cote de popularité la plus élevée depuis son élection l'an dernier, avec 37% d'opinions favorables, contre 32% en juin. (Marcelo Rochabrun, version française Tangi Salaün)

