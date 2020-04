Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Près de 500 décès supplémentaires en France Reuters • 31/03/2020 à 20:08









(Ajoute citations, précisions) PARIS, 31 mars (Reuters) - Les hôpitaux français ont recensé 499 nouveaux décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures, soit un total de 3.523 depuis le 1er mars, a annoncé mardi le directeur général de la Santé. Ce nombre de décès journalier représente un nouveau record pour la France, l'un des principaux pays touchés par la pandémie de coronavirus qui a fait plus de 810.000 cas et 40.000 morts dans le monde depuis son apparition en Chine en décembre dernier. Le nombre de cas de contamination confirmés par test PCR a augmenté en une journée de 17% pour atteindre 52.128, contre 44.550 la veille, a ajouté Jérôme Salomon lors de son point de presse quotidien. Le nombre de personnes hospitalisées s'élève à 22.757, dont 5.565 cas graves en réanimation. Sur ce nombre total de patients en réanimation, 34% ont moins de 60 ans et 60% ont entre 60 et 80 ans. "Soixante-huit personnes en réanimation ont moins de 30 ans", a précisé le directeur général de la santé. "Cette situation est totalement inédite dans l'histoire de la médecine française. Aujourd'hui, 458 patients de plus ont été pris en charge par les services de réanimation sur le territoire national", a ajouté le professeur Salomon, contre 475 lundi. Le directeur général de la Santé a encore précisé que 9.444 personnes étaient sorties guéries de l'hôpital. Les transferts de patients dans un état grave s'accélèrent pour désengorger les régions les plus touchées, particulièrement le Grand-Est et l'Ile-de-France. "Nous comptabilisons aujourd'hui 288 patients lourds (...) transférés vers des régions moins en tension. Ce nombre est amené à progresser dans les jours et les semaines qui viennent", a déclaré le directeur général de la santé. "J'en appelle donc au volontariat des personnels de santé, compétents en réanimation, médecins, infirmiers, aide-soignants et les invite à se signaler dès maintenant sur les plateformes du ministère des Solidarités et de la Santé pour soutenir les équipes du Grand-Est ou sur la plateforme renfort-covid.fr pour soutenir les équipes d'Ile-de-France", a ajouté Jérôme Salomon. (Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse)

