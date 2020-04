Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Près de 430.000 cas et plus de 14.700 décès aux USA Reuters • 09/04/2020 à 05:51









(Bilan actualisé, élément supplémentaires tout du long; production photo/TV à disposition) NEW YORK, 9 avril (Reuters) - L'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis a contaminé près de 430.000 personnes et causé plus de 14.700 décès, selon un décompte de Reuters basé sur les données fournies Etat par Etat arrêtées mercredi après-midi. Pour la deuxième journée consécutive, au moins 1.900 décès dans l'ensemble du pays ont été recensés en vingt-quatre heures, un record depuis le début de l'épidémie. Le nombre de décès causés par le COVID-19 aux Etats-Unis est le deuxième plus important au monde après l'Italie, qui a fait état de 17.669 morts. Toutefois, selon de nouvelles projections de l'Université de Washington, l'épidémie aux Etats-Unis pourrait être moins meurtrière qu'attendu initialement, avec 60.000 décès. Le groupe de travail de la Maison blanche avait dévoilé un graphique anticipant entre 100.000 et 240.000 morts même si les mesures destinées à endiguer la propagation du virus étaient respectées. Donald Trump a dit mercredi qu'il aimerait que la réouverture de l'économie américaine intervienne d'un seul coup, plutôt que progressivement, mais il a précisé qu'il s'appuierait sur les recommandations des experts pour déterminer la marche à suivre. "Nous sommes en avance sur le calendrier", a dit le président américain lors d'un point de presse quotidien. L'Etat de New York, actuel épicentre de l'épidémie aux Etats-Unis, a enregistré un nombre record de décès liés au coronavirus sur une seule journée. Le gouverneur Andrew Cuomo a indiqué lors d'une conférence de presse mercredi que 779 personnes étaient mortes la veille. Près de 150.000 cas d'infection ont été confirmés dans l'Etat, et les autorités new-yorkaises ont prévenu que le bilan rapporté pourrait être inférieur à la réalité, du fait notamment des décès survenus hors des milieux hospitaliers. Malgré ces statistiques, Andrew Cuomo a déclaré que la tendance globale de l'épidémie dans l'Etat de New York apparaissait une nouvelle fois positive, citant notamment une baisse du nombre de nouvelles hospitalisations. New York est l'un des 42 Etats dont les gouverneurs ont recommandé aux habitants de rester confinés chez eux et fermé tous les lieux de travail non-essentiels. (Samuel Hart, Nick Brown et Gabriella Borter; version française Jean Terzian)

