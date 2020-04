Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Près de 18.000 morts en France Reuters • 16/04/2020 à 19:41









PARIS, 16 avril (Reuters) - La France a dénombré 17.920 décès dus au coronavirus depuis le 1er mars, dont 11.060 dans les établissements hospitaliers et 6.860 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux, a annoncé jeudi le directeur général de la santé, Jérôme Salomon. Le bilan quotidien s'élève à 753 décès. Il était mercredi de 1.438 décès, mais ce chiffre inhabituellement élevé était dû au retard pris dans le recueil des données au cours du week-end pascal. Le nombre total de cas graves en réanimation atteint 6.248, soit 209 de moins que la veille, a poursuivi Jérôme Salomon, lors de son point de presse quotidien. Le solde entre sorties et admissions en réanimation est en baisse pour la huitième journée consécutive, s'est-il félicité. En 24 heures, 1.823 nouveaux malades ont été admis à l'hôpital, mais le solde est négatif pour le 2e jour d'affilée. "C'est un indicateur important mais qui mérite d'être confirmé dans les prochains jours", a-t-il souligné. Le nombre total de cas s'élève quant à lui à 108.847. Il était de 106.206 mercredi. (Nicolas Delame et Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

