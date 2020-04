Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Près de 14.600 morts au Royaume-Uni Reuters • 17/04/2020 à 15:54









(Actualisé avec contexte, précisions) LONDRES, 17 avril (Reuters) - L'épidémie due au coronavirus a fait 847 morts de plus en 24 heures dans les hôpitaux du Royaume-Uni, ce qui porte le total à 14.576 décès, a annoncé vendredi le ministère de la Santé, dont le bilan porte sur la situation le 16 avril à 16h00 GMT. Sur les 341.551 tests effectués, 108.692 se sont avérés positifs, précise-t-il. Le bilan quotidien le plus lourd a été atteint le 9 avril avec 980 décès. Il est resté inférieur à 800 une partie de la semaine pour remonter à 861 mercredi. Sur les 847 décès signalés vendredi, 738 ont eu lieu dans les hôpitaux d'Angleterre, où le total s'élève à 13.134 morts, selon les services sanitaires. "Trente des 738 patients (âgés de 34 à 92 ans) n'avaient aucun problème de santé sous-jacent connu", précisent-ils. (Guy Faulconbridge et Kate Holton, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

