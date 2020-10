Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Près de 14.000 nouveaux cas au Royaume-Uni Reuters • 09/10/2020 à 19:23









LONDRES, 9 octobre (Reuters) - Le Royaume-Uni a fait état vendredi de 13.864 nouveaux cas de contamination au coronavirus au cours des dernières 24 heures, contre 17.540 signalés la veille. Une enquête publiée le même jour par le Bureau des statistiques nationales (ONS) a révélé que le taux d'infections sur le territoire britannique avait doublé en l'espace d'une semaine, atteignant en moyenne 17.200 cas quotidiens sur les sept jours précédant le 1er octobre. Selon une seconde enquête démographique, le bilan des cas de contaminations quotidien pourrait atteindre 45.000. Le gouvernement a imputé cette envolée à des difficultés techniques qui ont retardé la comptabilisation de cas diagnostiqués plus tôt. "Nous sommes à nouveau confrontés aux choix que nous avions pris en mars (...) N'agissez pas plus lentement que la vitesse de propagation de l'épidémie", a déclaré dans un tweet Jeremy Farrar, directeur du Wellcome Trust et membre du groupe consultatif scientifique pour les situations d'urgence (SAGE). Une autre étude de population, menée par l'Imperial College à Londres et l'institut de sondage Ipsos MORI, a montré qu'une personne sur 170 en Angleterre avait été contaminée par le virus entre le 18 septembre et le 5 octobre, sur un total de 45.000 nouvelles infections chaque jour. "Nos solides résultats brossent un tableau inquiétant de la résurgence de l'épidémie à travers l'Angleterre", a commenté Paul Elliott, de l'École de santé publique de l'Imperial College. Les autorités sanitaires ont également recensé 87 décès supplémentaires imputés à l'épidémie sur les dernières 24 heures, d'après les données fournies par le gouvernement britannique. (Alistair Smout, Andy Bruce et William James; version française Juliette Portala)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.