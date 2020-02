Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Près de 1.600 personnes contaminées en Corée du Sud Reuters • 27/02/2020 à 04:13









(Actualisé avec éléments supplémentaires; production photo/TV à disposition) SEOUL, 27 février (Reuters) - L'épidémie de coronavirus a causé un treizième décès en Corée du Sud et 334 nouveaux cas de contamination ont été confirmés, ce qui porte à 1.595 le nombre de personnes infectées dans le pays depuis le début de l'épidémie, ont rapporté jeudi les autorités sanitaires sud-coréennes. Il s'agit du plus important bilan quotidien rapporté par les autorités de Séoul depuis que le premier cas de contamination a été confirmé dans le pays le 20 janvier. Parmi les nouveaux cas recensés, a indiqué le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) dans un communiqué, 307 ont été signalés dans la ville de Daegu, dans le sud du pays, où se trouve une secte au coeur de l'épidémie. Face à la propagation de l'épidémie, le département d'Etat américain a conseillé aux ressortissants américains de revoir tout projet de voyage en Corée du Sud. Les exercices militaires conjoints prévus par la Corée du Sud et les Etats-Unis dans la péninsule coréenne ont été reportés "jusqu'à nouvel ordre", a déclaré dans un communiqué le commandement commun aux armées des deux pays dans la région. Cette annonce intervient alors qu'au moins 21 cas d'infection ont été recensés dans l'armée sud-coréenne et que l'armée américaine a fait état mercredi d'un premier cas dans ses rangs. Il s'agit d'un soldat de 23 ans stationné dans la base militaire de Camp Carroll. Quelque 28.500 soldats américains sont stationnés en Corée du Sud, qui est techniquement toujours en guerre avec la Corée du Nord. S'exprimant lors d'une conférence de presse à la Maison blanche mercredi, le président américain Donald Trump a dit qu'il n'excluait pas d'imposer à l'avenir des restrictions de voyage pour des pays comme la Corée du Sud et l'Italie qui font face à une flambée des cas de contamination. (Sangmi Cha et Josh Smith; version française Jean Terzian)

