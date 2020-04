Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Près d'un million de cas en Europe, les semaines à venir seront "critiques"-OMS Reuters • 16/04/2020 à 12:28









LONDRES, 16 avril (Reuters) - L'Europe est actuellement au coeur du cyclone de la pandémie de COVID-19, avec près d'un million de cas, a déclaré jeudi le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Europe. "Le nombre de cas dans la région continue de grimper. Au cours des dix derniers jours, le nombre de cas rapportés en Europe a doublé pour s'établir à près d'un million", a dit Hans Kluge à des journalistes à l'occasion d'un point de presse en ligne. Cela signifie que près de la moitié des cas enregistrés à travers le monde sont concentrés en Europe, où l'épidémie a fait 84.000 morts, a précisé Hans Kluge. "Les nuages de cette pandémie s'amoncellent encore lourdement au-dessus de la région européenne", a-t-il observé. Même si quelques pays arrivent à une période où ils pourraient commencer à lever progressivement les restrictions, ils doivent s'assurer que la propagation du virus est sous contrôle et que leurs systèmes de santé sont en mesure de tester, isoler et placer en quarantaine les cas identifiés. "Il n'y a pas de voie rapide pour un retour à la normale", a prévenu Hans Kluge. (Kate Kelland, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

