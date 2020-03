Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Possible ralentissement des contaminations en Allemagne Reuters • 23/03/2020 à 10:50









(Actualisé avec déclaration du président de l'agence fédérale de la santé) BERLIN, 23 mars (Reuters) - Des signes indiquent pour la première fois une inflexion de la courbe de croissance exponentielle du nombre de cas de contamination au coronavirus en Allemagne, a déclaré lundi le président de l'institut Robert-Koch, l'autorité fédérale de la santé, qui voit dans cette possible évolution le résultat des mesures de distanciation sociale prises pour tenter d'enrayer l'épidémie. "Nous observons des signes indiquant que la courbe de croissance exponentielle s'aplatit légèrement", a dit Lothar Wieler. "Mais je ne serai en mesure de confirmer définitivement cette tendance que mercredi." Lothar Wieler s'est en outre dit optimiste sur le fait que les mesures prises jusqu'à présent en Allemagne, notamment les fermetures d'écoles, les restrictions aux rassemblements et les instructions sur le lavage des mains, produisaient déjà des résultats. L'institut Robert-Koch a fait état lundi de 22.672 cas de contamination au coronavirus en Allemagne, dont 86 morts, soit une nette hausse par rapport au bilan de la veille qui comprenait 18.610 cas et 55 morts. L'institut a prévenu que le nombre réel de cas était sans doute plus élevé, toutes les autorités locales de la santé n'ayant pas encore transmis leurs bilans. (Thomas Seythal, Markus Wacket et Thomas Escritt; version française Nicolas Delame et Bertrand Boucey)

