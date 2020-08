Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plusieurs cas confirmés au sein d'une famille de Gaza Reuters • 25/08/2020 à 01:09









GAZA, 25 août (Reuters) - De premiers cas de contamination au coronavirus au sein de la population de Gaza ont été confirmés lundi, alors que les autorités ont recensé quatre infections dans un camp de réfugiés, et les forces de sécurité ont déclaré qu'un confinement total serait en vigueur pendant 48 heures. Les cas concernent une seule famille du centre de Gaza, a indiqué un porte-parole du gouvernement, sur fond d'inquiétudes sur la situation du territoire entre pauvreté, densité de la population dans les camps de réfugiés et capacités hospitalières limitées. "Un couvre-feu complet sera imposé à compter de ce soir et pour l'ensemble de la bande de Gaza", a dit Salama Marouf, le directeur du service de presse du gouvernement. Alors que bruissaient les rumeurs d'un confinement, les habitants se sont pressés dans les supermarchés afin de faire des stocks de biens alimentaires et de produits d'hygiène. Des véhicules de la police ont patrouillé les rues et, via des hauts-parleurs, appelé la population à respecter le couvre-feu. Le ministère de la Santé de l'enclave a indiqué que les cas ont été détectés après qu'une femme se soit rendue en Cisjordanie, où elle a été contrôlée positive. Avant lundi, aucune infection au coronavirus n'avait été confirmée dans la bande de Gaza, où réside 2 millions de Palestiniens, à l'exception des centres de quarantaine. (Nidal al Mughrabi à Gaza et Ari Rabinovitch à Jérusalem; version française Jean Terzian)

