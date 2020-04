Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus faible hausse du nombre de morts en six jours en Italie Reuters • 18/04/2020 à 18:25









ROME, 18 avril (Reuters) - L'épidémie de COVID-19 a fait 482 morts de plus samedi en Italie, soit la plus faible augmentation depuis le 12 avril, tandis que le nombre de nouveau cas, à 3.491, est resté stable d'un jour sur l'autre. Vendredi, le nombre de décès avait augmenté de 575 - contre +525 jeudi - tandis que le total de nouveau cas avait crû de 3.493. Les hausses quotidiennes de décès et de cas sont dans la lignée de la tendance à la stabilisation observée depuis 13 jours. Ce "plateau" dans l'évolution quotidienne de l'épidémie se situe à un niveau nettement inférieur aux pics atteints fin mars mais la décrue ne semble pas aussi rapide que certains l'espéraient dans un pays dont la population est confinée depuis six semaines. Le nombre de décès depuis le début de l'épidémie en Italie est désormais de 23.227, le deuxième total le plus élevé dans le monde derrière les Etats-Unis, où le nombre de décès a passé la barre des 37.000. Le nombre de cas confirmés de contamination est désormais de 175.925 en Italie. Seuls les Etats-Unis et l'Espagne en comptent officiellement davantage. (Silvia Aloisi, version française Benoît Van Overstraeten)

