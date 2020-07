Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de la moitié des habitants des bidonvilles de Bombay probablement contaminés Reuters • 29/07/2020 à 15:18









BOMBAY, 29 juillet (Reuters) - Plus de la moitié des habitants des bidonvilles de Bombay ont probablement été contaminés par le nouveau coronavirus, ce qui signifie que la grande métropole indienne pourrait bientôt atteindre l'immunité de groupe, montre une étude publiée mercredi. Avec environ 1,5 million de cas, l'Inde est le troisième pays le plus touché au monde derrière les Etats-Unis et le Brésil en termes de contaminations. La propagation du coronavirus est favorisée par la densité des grandes villes du pays. D'après une étude menée conjointement par la municipalité de Bombay, le centre de réflexion Niti Aayog et l'Institut Tata de recherche fondamentale sur un échantillon de 7.000 personnes composé au hasard, 57% des habitants des bidonvilles de Bombay présentent des anticorps contre le coronavirus. "La séroconversion signifie que vous avez des anticorps qui vous protègent. Ce sont des gens qui deviennent un mur et protègent les autres contre la transmission", a dit le docteur Kamakshi Bhate, professeur émérite au King Edward Hospital de Bombay. Environ 65% des 12 millions d'habitants de Bombay vivent dans des bidonvilles. Parmi les personnes ne vivant pas dans un bidonville, seulement 16% ont été confrontées au coronavirus, selon cette étude. Cette faible proportion est probablement due au respect des distances sociales, impossibles à observer dans un bidonville, et aux mesures de confinement de la population. L'Etat de Maharashtra, où se trouve Bombay, est le plus touché de tous les Etats indiens avec quasiment 400.000 cas de contamination. (Shilpa Jamkhandikar version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)

