Coronavirus-Plus de 80.000 morts aux Etats-Unis, selon le décompte de Reuters

11 mai (Reuters) - Le bilan de l'épidémie due au nouveau coronavirus a dépassé lundi les 80.000 morts aux Etats-Unis, où le déconfinement est entamé dans la plupart des Etats, selon le décompte de Reuters. Le nombre quotidien de décès s'élève en moyenne à 2.000 depuis la mi-avril, malgré les mesures mises en oeuvre pour enrayer l'épidémie. Le bilan, supérieur à celui de la grippe saisonnière pour toutes années depuis 1967, dépasse également celui du sida pour la période allant de 1981 à 1992, c'est à dire les onze années qui ont suivi l'apparition de la maladie. En ce qui concerne le nombre de cas, plus 1,3 million ont été recensés et le total quotidien continue à augmenter notamment dans le Mississippi, le Minnesota et le Nebraska. Il baisse en revanche dans le New Jersey et l'Etat de New York, qui représentent près de la moitié du total des décès. (Lisa Shumaker, version française Jean-Philippe Lefief)

