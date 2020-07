Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 77.000 cas supplémentaires recensés aux USA Reuters • 17/07/2020 à 04:03









(Actualise le nombre de cas et de décès) 17 juillet (Reuters) - Au moins 77.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été recensés aux Etats-Unis au cours des vingt-quatre dernières heures, le total quotidien le plus important rapporté dans le pays depuis le début de l'épidémie, selon un décompte réalisé par Reuters sur la base de données officielles. Le nombre de morts supplémentaires signalés est aussi en hausse et près de 1.000 décès ont été enregistré jeudi. Le nombre actuel de 77.217 cas dépasse le précédent record établi vendredi. En juin, les cas ont augmenté en moyenne de 28.000 par jour, selon un décompte de Reuters. En juillet, ils ont augmenté en moyenne de 57.625 par jour. Le docteur Anthony Fauci, principal expert du gouvernement américain en matière de maladies infectieuses, a prévenu que les cas pourraient bientôt dépasser les 100 000 cas par jour si les américains ne prenaient pas les mesures nécessaires pour stopper la propagation du virus. (Lisa Shumaker; version française Camille Raynaud)

