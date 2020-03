Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 4.000 cas confirmés en Corée du Sud Reuters • 02/03/2020 à 05:52









(Actualisé avec précisions) SEOUL, 2 mars (Reuters) - La Corée du Sud a recensé 476 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus, ce qui porte à 4.272 le nombre de personnes infectées dans le pays depuis le début de l'épidémie, ont déclaré lundi les autorités sanitaires locales. Il s'agit du plus important foyer de contamination hors de Chine continentale, où est apparu en décembre dernier le nouveau coronavirus dit Covid-19. Dans son point quotidien, le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a fait état de 22 décès liés au virus, contre 20 la veille. Parmi les nouveaux cas de contamination, a indiqué le KCDC, 377 ont été recensés à Daegu, ville du sud-est du pays où se trouve une antenne de la secte religieuse Shincheonji au coeur de l'épidémie. Quelques membres de la secte ont visité en janvier la ville de Wuhan, foyer de l'épidémie dans le centre de la Chine, a déclaré l'agence sanitaire sud-coréenne, précisant qu'une enquête a été ouverte pour déterminer s'il existait un lien. Les autorités de la ville de Séoul ont demandé au parquet d'ouvrir une enquête pour meurtre contre le fondateur et dirigeant de la secte, Lee Man-hee, pour son refus de coopérer aux efforts destinés à éviter une propagation de l'épidémie. (Hyonhee Shin; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.