Coronavirus-Plus de 33.000 morts et 665.000 cas aux USA-décompte Reuters

17 avril (Reuters) - L'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis a causé plus de 33.000 décès, selon un décompte effectué jeudi par Reuters, et plus de 665.000 cas de contamination ont été signalés à travers le pays, alors que le président Donald Trump a dévoilé ses recommandations pour une reprise de l'activité américaine. Les Etats-Unis sont le pays le plus affecté par le coronavirus, avec un nombre de morts qui a doublé en l'espace d'à peine une semaine. Près de 2.200 décès supplémentaires ont été recensés jeudi à travers le pays, d'après les données communiquées Etat par Etat, après un record quotidien de 2.507 décès mercredi. Les mesures prises pour enrayer l'épidémie, notamment des appels au confinement, ont été prolongées jeudi jusqu'au 15 mai dans sept Etats du Nord-Est. Donald Trump a recommandé jeudi une reprise en trois phases de l'activité économique, avec un processus pouvant démarrer dès ce vendredi pour les Etats répondant aux critères. (Lisa Shumaker; version française Jean Terzian)

