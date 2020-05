Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 3,5 millions de personnes infectées dans le monde Reuters • 04/05/2020 à 03:17









SYDNEY, 4 mai (Reuters) - Le nombre de cas de coronavirus dans le monde a dépassé lundi les 3,5 millions, tandis que le nombre de décès causés par l'épidémie a dépassé les 245.000, bien que les taux des nouvelles infections et des cas mortels ont ralenti par rapport aux pics atteints le mois dernier, selon un décompte de Reuters. La plupart des cas confirmés ces derniers jours ont été rapportés en Amérique du Nord et dans des pays européens, même si le nombre quotidien de nouvelles contaminations augmente en Amérique latine, Afrique et Russie. Au niveau mondial, 84.004 cas supplémentaires ont été détectés au cours des vingt-quatre dernières heures, montre un calcul de Reuters basé sur des données officielles fournies pays par pays, ce qui porte le nombre total de cas mondiaux à plus de 3,5 millions. Les décès liés au COVID-19, la maladie respiratoire provoquée par le nouveau coronavirus, sont au nombre de 245.992. Le premier mort a été rapporté le 10 janvier dans le centre de la Chine, à Wuhan, la ville où le virus est apparu en décembre dernier. Le taux quotidien de transmission du virus au niveau mondial s'est maintenu au cours de la semaine écoulée entre 2% et 3%, contre un pic d'environ 13% à la mi-mars, ce qui a incité de nombreux pays à commencer un déconfinement progressif pour permettre de relancer l'activité, alors que la crise sanitaire a paralysé l'économie mondiale. VOIR AUSSI TABLEAU en anglais régulièrement actualisé des bilans, pays par pays: (Jane Wardell; version française Henri-Pierre André et Jean Terzian)

