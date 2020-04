Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 22.000 morts en Espagne, qui présente des excuses aux enfants Reuters • 23/04/2020 à 17:20









(Actualisé avec excuses du gouvernement) MADRID, 23 avril (Reuters) - Le bilan de l'épidémie de coronavirus en Espagne s'est alourdi à 22.157 morts pour 213.024 cas de contamination recensés, a annoncé jeudi le ministère de la Santé, tandis que le gouvernement présentait des "excuses" aux enfants soumis à un confinement total depuis près de cinq semaines. Le nombre de décès supplémentaires en une journée s'élève à 440, contre 435 la veille. "Je sais que ce confinement n'est pas du tout facile", a déclaré Pablo Iglesias, vice-président du gouvernement espagnol et chef de file du parti Podemos. "Je veux présenter des excuses parce qu'au sein du gouvernement, ces derniers jours et ces dernières heures, nous n'avons pas été clairs lorsque nous vous expliquions de quelle manière vous seriez autorisés à sortir à partir de dimanche", a-t-il ajouté. A compter de dimanche, les enfants de moins de 14 ans pourront sortir faire de courtes promenades. Ils n'auront en revanche pas accès aux terrains de jeu dans les parcs. L'Espagne a engagé la semaine dernière un allègement progressif des mesures prises pour freiner la propagation de l'épidémie. (Clara-Laeila Laudette et Inti Landauro version française Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

