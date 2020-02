Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 2.000 cas confirmés en Corée du Sud Reuters • 28/02/2020 à 05:21









(Actualisé avec précisions, Hyundai, Korean Air Lines; production TV à disposition) SEOUL, 28 février (Reuters) - La Corée du Sud a recensé 256 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus, ce qui porte à 2.022 le nombre de personnes infectées dans le pays depuis le début de l'épidémie, ont déclaré jeudi les autorités sanitaires locales. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a indiqué que 182 cas ont été signalés à Daegu, ville du sud-est du pays où se trouve une secte religieuse au coeur de l'épidémie. Dans un communiqué, le KCDC a précisé que l'épidémie a causé 13 décès, soit un bilan identique à celui rapporté la veille. Hors de Chine continentale, le plus grand nombre de cas d'infection ont été signalées en Corée du Sud, avec un impact sur les activités de compagnies comme Samsung et Hyundai. Hyundai Motor 005380.KS a annoncé vendredi que l'un de ses salariés a été testé positif au coronavirus, ce qui a provoqué la suspension de la production dans l'une des usines du constructeur à Ulsan, dans le sud-est du pays. Les actions de Hyundai ont marqué un repli de plus de 5% après cette annonce, alors que le groupe a progressivement repris la production dans les usines locales affectées par une pénurie de pièces détachées chinoises provoquée par l'épidémie. La ville d'Ulsan se trouve à moins d'une heure de Daegu, épicentre de l'épidémie en Corée du Sud. Hyundai exploite cinq usines automobiles à Ulsan, avec une capacité annuelle de production de 1,4 million de véhicules - soit près de 30% de la production mondiale du constructeur. Il s'agit du plus important complexe automobile au monde, où sont employés quelque 34.000 ouvriers. Par ailleurs la compagnie aérienne Korean Air Lines 003490.KS , la plus importante du pays, a annoncé vendredi qu'elle réduirait en mars le nombre de liaisons avec les Etats-Unis, alors qu'un membre d'équipage à bord d'un vol reliant Incheon à Los Angeles a été diagnostiqué porteur du coronavirus. (Sangmi Cha, Hyunjoo Jin et Heekyong Yang; version française Jean Terzian)

Valeurs associées HYUNDAI MOTOR OTCBB -100.00%