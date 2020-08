Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 180.000 morts aux Etats-Unis Reuters • 27/08/2020 à 20:17









27 août (Reuters) - L'épidémie provoquée par le nouveau coronavirus a désormais fait plus de 180.000 morts aux Etats-Unis, selon des données disponibles jeudi, alors que de nouveaux foyers apparaissent dans le Midwest même si la situation semble globalement s'améliorer sur le plan national. Si l'évolution des données quotidiennes sur les cas, les décès et les hospitalisations est favorable au niveau de l'ensemble du territoire des Etats-Unis, les experts sanitaires craignent néanmoins une recrudescence de l'épidémie avec la rentrée scolaire et l'arrivée de l'automne, propice aux rassemblements en intérieur. Le nombre de cas confirmés de contamination dans le pays dépasse désormais 5,8 millions. Les Etats-Unis sont ainsi le pays le plus durement touché au monde en nombre aussi bien de morts que de cas. (Lisa Shumaker, version française Flora Gomez, édité par Bertrand Boucey)

