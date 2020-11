Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 15 millions de cas signalés en Europe Reuters • 20/11/2020 à 15:30









20 novembre (Reuters) - L'Europe a dépassé vendredi les 15 millions de contaminations dues au coronavirus, selon un décompte réalisé par Reuters, alors que le continent connaît une recrudescence de l'épidémie avec l'arrivée de l'hiver et recense près d'un million de nouveau cas tous les quatre jours. L'Europe a enregistré depuis le début de la pandémie au moins 15.046.656 contaminations et 344.401 morts dues au COVID-19, ce qui représente un quart des infections et des décès imputables à la maladie comptabilisés dans le monde. Alors qu'il a fallu près de neuf mois à l'Europe pour enregistrer ses cinq premiers millions de cas, moins de deux moins auront suffi pour les 10 millions de cas suivants, selon l'analyse de Reuters. Avec seulement un dixième de la population mondiale, l'Europe représente 26% des 56,9 millions de cas recensés dans le monde et 25% des 1,3 million de décès. Sur les 100 dernières contaminations signalées dans le monde, environ 39 l'ont été dans des pays européens. La France a devancé la Russie pour devenir le pays le plus touché de la région, se classant derrière les Etats-Unis, l'Inde et le Brésil. La France et la Russie représentent désormais environ 27% du total des cas européens, toujours selon le décompte de Reuters. L'Europe de l'Est compte environ un tiers des cas du continent et 24% des décès. La République tchèque, la Pologne, la Russie et l'Ukraine restent parmi les pays les plus durement touchés de la sous-région en termes de cas par habitant. Vendredi, la Russie a fait état d'un record de 24.318 nouveaux cas en 24 heures alors que plusieurs hôpitaux du pays connaissent de graves pénuries de médicaments utilisés pour traiter le COVID-19. Le gouvernement britannique pourrait assouplir ses restrictions pour permettre aux familles de se réunir pour Noël grâce aux signes de stabilisation des contaminations. (Roshan Abraham à Bangalore, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.