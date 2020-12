Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus- Plus de 11.500 cas supplémentaires en France en 24 heures Reuters • 13/12/2020 à 19:59









(Actualisé avec autres chiffres) PARIS, 13 décembre (Reuters) - Le nombre quotidien de nouveaux cas de COVID-19 est en nette baisse dimanche, selon l'agence Santé publique France, qui en signale 11.533, soit 2.414 de moins que la veille. Le nombre de patients hospitalisés, qui s'élève à 25.239, augmente en revanche de 259. Le total est également en hausse en réanimation, où il passe de 2.861 samedi à 2.871 dimanche, soit dix de plus. Au cours des 24 dernières heures, 668 personnes atteintes du COVID-19 ont été admises à l'hôpital et les services de réanimation en ont accueilli 89 de plus. Cent cinquante décès supplémentaires ont par ailleurs été recensés dans les hôpitaux, ajoute Santé publique France, ce qui porte le bilan français à 57.911 morts depuis le début de l'épidémie. Emmanuel Macron avait fixé les objectifs pour entamer la deuxième étape du déconfinement le 15 décembre à 3.000 patients en réanimation et à 5.000 contaminations quotidiennes. Le premier a été atteint jeudi, mais le gouvernement a pris acte du fait que le deuxième ne le serait pas et a annoncé des contraintes plus strictes que prévu à partir de mardi. (Jean-Philippe Lefief)

