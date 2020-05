Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 100.000 morts aux Etats-Unis, selon un bilan Reuters Reuters • 27/05/2020 à 22:52









27 mai (Reuters) - Le nombre de morts imputés au coronavirus aux Etats-Unis a dépassé mercredi le cap des 100.000, même si le nombre de décès enregistrés chaque jour tend à diminuer, selon un bilan dressé par Reuters. Ces chiffres montrent qu'environ 1.400 Américains ont perdu la vie chaque jour de mai, un niveau sensiblement inférieur aux 2.000 morts enregistrés en moyenne au mois d'avril. Le bilan de l'épidémie est en passe de dépasser les 116.000 imputés en 1957-1958 à la grippe saisonnière. Il dépasse également le nombre combiné de disparitions liées à la guerre de Corée, à la guerre du Vietnam et aux deux conflits en Irak. (Lisa Shumake; Nicolas Delame)

