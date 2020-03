Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 100.000 cas aux USA, GM va fabriquer des respirateurs Reuters • 28/03/2020 à 04:07









(Actualisé tout du long) WASHINGTON, 28 mars (Reuters) - Le président américain Donald Trump a invoqué vendredi des pouvoirs d'urgence pour contraindre General Motors GM.N à fabriquer des respirateurs, indispensables pour nombre de patients atteints du coronavirus, alors que le nombre de contaminations aux Etats-Unis a dépassé le seuil des 100.000. Environ 18.000 cas de contamination supplémentaires ont été recensés vendredi à travers les Etats-Unis, soit le total quotidien le plus élevé depuis que l'épidémie s'est déclarée dans le pays, portant le nombre de cas à plus de 103.000. Au moins 1.632 décès liés au Covid-19 ont été signalés sur le territoire américain, dont 370 nouveaux décès rapportés vendredi, selon un calcul de Reuters basé sur des données officielles, ce qui marque là aussi un record quotidien pour le pays. Les Etats-Unis sont devenus le pays au monde le plus touché par l'épidémie, devant la Chine continentale où le coronavirus est apparu en décembre dernier. Donald Trump a indiqué vendredi qu'il s'entretiendrait en début de semaine prochaine avec des conseillers pour évoquer les prochaines mesures à adopter contre la propagation du virus, alors que les restrictions imposées pour les interactions sociales et professionnelles vont prendre fin. Après s'être montré ces derniers jours favorable à un allégement des restrictions dans certaines régions du pays afin de permettre une reprise de l'activité d'ici le 12 avril, pour Pâques, le président américain a semblé marquer vendredi un virage dans son discours, déclarant que les priorités étaient les vies, la sécurité, et ensuite l'économie. Il n'a pas donné de calendrier de reprise de l'activité. 100.000 RESPIRATEURS EN 100 JOURS, PROMET TRUMP Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis allaient produire 100.000 respirateurs en 100 jours. "Nous allons produire un grand nombre de respirateurs", a-t-il dit lors d'un point de presse, ajoutant qu'il était possible que les Etats-Unis n'aient pas besoin d'autant d'appareils et puissent donc par la suite aider d'autres pays. Le chef de la Maison blanche a recouru vendredi au "Defense Production Act", une disposition qui permet à son administration de faire accélérer la production des équipements nécessaires à la lutte contre la pandémie, reprochant à General Motors d'avoir "perdu du temps" lors de négociations sur la production de respirateurs. Il a justifié sa décision en déclarant que "les négociations avec GM concernant sa capacité à fournir des respirateurs ont été productives, mais notre combat contre le virus est trop urgent" pour permettre au processus d'attribution de contrat de suivre son cours normal. Dans un communiqué publié en réponse aux propos de Donald Trump, le principal constructeur automobile américain a indiqué avoir commencé à travailler avec la firme spécialisée Ventec Life Systems et des fournisseurs de GM depuis plus d'une semaine, 24 heures sur 24, pour "répondre à ce besoin urgent". Le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, et d'autres représentants de l'opposition démocrate avaient appelé Donald Trump à recourir au "DPA", mais le président républicain des Etats-Unis avait jusque-là fait part de sa réticence. Washington a annoncé le 16 mars l'interdiction pour quinze jours dans tout le pays des rassemblements de 10 personnes et plus, avec la fermeture des écoles et de certains commerces. Un sondage réalisé par Reuters/Ipsos publié vendredi montre que 81% des Américains interrogés sont favorables au maintien des initiatives favorisant la distanciation sociale, notamment les mesures de confinement. Donald Trump a signé vendredi le plan de soutien de 2.000 milliards de dollars visant à soutenir l'économie américaine face à l'épidémie de coronavirus. (Steve Holland, Eric Beech, Jeff Mason et David Shepardson à Washington, Ben Klayman à Detroit, Tina Bellon à New York; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.