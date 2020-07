Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 1.200 décès supplémentaires aux USA Reuters • 29/07/2020 à 03:51









29 juillet (Reuters) - Plus de 1.200 décès supplémentaires causés par le coronavirus ont été recensés aux Etats-Unis au cours des vingt-quatre dernières heures, soit un record quotidien depuis mai, selon un décompte de Reuters basé sur les données officielles. Les deux Etats les plus peuplés du pays, la Californie et la Floride, ont fait état mardi d'une hausse inédite des décès en une seule journée, avec respectivement 362 et 1.227 décès supplémentaires. Cette flambée du nombre journalier de cas mortels intervient après trois semaines consécutives de hausse du nombre de décès hebdomadaires recensés. La semaine passée, plus de 1.000 morts ont été signalés pendant quatre jours consécutifs. En Floride, Californie, mais aussi Arizona et Texas, la hausse des nouvelles contaminations a provoqué une surcharge des hôpitaux et contraint les Etats à faire marche arrière sur le déconfinement qu'ils avaient entamé. Près de 150.000 Américains sont morts du COVID-19, la maladie provoquée par le coronavirus, depuis qu'un premier cas a été recensé dans le pays en janvier. Le nombre de cas confirmés approche les 4,4 millions, avec plus de 64.000 nouvelles infections rapportées mardi. (Lisa Shumaker; version française Jean Terzian)

