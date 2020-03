Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Plus de 1.000 morts en Grande-Bretagne Reuters • 28/03/2020 à 15:19









LONDRES, 28 mars (Reuters) - Le nombre de morts dus au coronavirus a franchi la barre des 1.000 en Grande-Bretagne avec 260 décès supplémentaires en 24 heures pour un total de 1.019, ont annoncé samedi les autorités britanniques. Ce bilan a été arrêté vendredi à 17h00 GMT. Le nombre de personnes contaminées s'établissait à 17.089 samedi à 09h00 GMT, contre 14.543, chiffre officiellement corrigé, la veille. (Paul Sandle version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.