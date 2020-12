Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Pfizer et BioNTech demandent un feu vert pour leur vaccin dans l'UE Reuters • 01/12/2020 à 11:29









FRANCFORT, 1er décembre (Reuters) - Pfizer PFE.N et BioNTech 22UAy.DE BNTX.O ont annoncé mardi avoir déposé auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA) une autorisation conditionnelle de mise sur le marché pour leur vaccin contre le COVID-19. Le laboratoire américain et son partenaire allemand ont déjà déposé une demande similaire aux Etats-Unis le 20 novembre, après avoir annoncé deux jours plus tôt que leur candidat vaccin était efficace à 95%. Leur concurrent Moderna MRNA.O , qui a développé son propre vaccin avec la même technique innovante de l'ARN messager, a effectué cette double démarche en Europe et aux Etats-Unis lundi. (Ludwig Burger version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées BIONTECH SP ADS NASDAQ +12.96% MODERNA NASDAQ +20.24% PFIZER NYSE +2.85%