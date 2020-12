Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Pfizer dépose une demande d'autorisation de son vaccin en urgence en Inde Reuters • 06/12/2020 à 11:27









CORONAVIRUS: PFIZER DÉPOSE UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE SON VACCIN EN URGENCE EN INDE NEW DELHI (Reuters) - Pfizer a déposé une demande d'autorisation en urgence de son vaccin contre le COVID-19 en Inde. Le laboratoire américain, dont le vaccin été autorisé au Royaume-Uni mercredi, a déposé sa demande auprès du Drugs Controller General of India (DCGI), a rapporté CNN-News18 citant une source gouvernementale. Les représentants du DCGI et du ministère indien de la Santé n'étaient pas disponibles pour un commentaire. Un représentant du gouvernement a néanmoins déclaré à Reuters que samedi, à minuit, aucune demande d'autorisation n'avait été reçue. Pfizer n'était pas immédiatement joignable. Des responsables indiens ont déclaré qu'ils fondaient principalement leurs espoirs sur des vaccins testés localement plutôt que sur ceux développés par Pfizer et Moderna. L'Inde a fait état de plus de 9,57 millions de cas de contamination au COVID-19 et a recensé 140.000 décès liés au coronavirus. (version française Camille Raynaud)

Valeurs associées MODERNA NASDAQ -3.24% PFIZER NYSE +0.65%