Coronavirus-Pfizer abaisse son objectif de doses du vaccin pour 2020

4 décembre (Reuters) - Pfizer PFE.N a annoncé jeudi avoir revu à la baisse le nombre de doses du vaccin contre le COVID-19 qu'il pourra produire d'ici la fin de l'année 2020, citant des difficultés dans la chaîne d'approvisionnement de matières premières utilisées. Ces dernières semaines, le laboratoire américaine avait indiqué qu'il s'attendait à produire 50 millions de doses du vaccin cette année, un objectif en baisse par rapport aux 100 millions de doses envisagées préalablement. Deux doses par personne sont considérées nécessaires. Une porte-parole du groupe a déclaré à Reuters que "la mise à l'échelle de la chaîne d'approvisionnement de matières premières a pris plus de temps qu'attendu". Elle a aussi mis en avant le retard des résultats des essais cliniques pour expliquer le nombre plus faible de doses attendues d'ici la fin de l'année. Les changements apportés aux lignes de production sont désormais terminés et des doses sont produites à un rythme élevé, a ajouté la porte-parole. Le Wall Street Journal, qui a rapporté l'information en premier lieu, a cité une source non identifiée selon laquelle "certains des premiers lots de matières premières n'ont pas répondu aux normes", provoquant un retard dans la production. Pfizer, dont le vaccin a été développé avec l'allemand BioNTech 22UAy.DE , a effectué le mois dernier une demande d'autorisation en urgence de son vaccin contre le coronavirus auprès du régulateur américain. Ce vaccin a été approuvé pour la première fois mercredi par un pays occidental, en l'occurrence le Royaume-Uni. (Carl O'Donnell; version française Bertrand Boucey et Jean Terzian)

