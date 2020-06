Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Pepsi suspend la production d'une usine à Pékin Reuters • 21/06/2020 à 18:43









PEKIN, 21 juin (Reuters) - PepsiCo China PEP.O a annoncé dimanche que la production de l'une de ses usines de transformation d'aliments à Pékin avait été suspendue après le test positif au COVID-19 d'au moins l'un de ses employés. La production de l'usine du district de Daxing a été interrompue dès que le premier cas de coronavirus a été confirmé le 15 juin, a déclaré le directeur des affaires commerciales de PepsiCo Chine, Fan Zhimin, sans préciser le nombre de cas détectés. Un haut responsable de l'autorité de contrôle des maladies de Pékin, Pang Xinghuo, a pour sa part indiqué lors de la même conférence de presse que huit personnes à l'usine de Daxing avaient été testées positives. Lay's, propriété de PepsiCo, a déclaré dans un post sur son blog que l'usine concernée avait produit une petite quantité de chips et que le risque de survie d'un virus pendant les opérations de production était très faible. Pékin a signalé son premier cas de COVID-19 lors du dernier épisode de l'épidémie dans la ville le 11 juin. La reprise de l'épidémie, qui a touché 227 personnes, a été liée au centre alimentaire en gros Xinfadi de Pékin, près du district de Daxing. (Ryan Woo et Liangping Ga, version française Benjamin Mallet)

Valeurs associées PEPSICO NASDAQ -1.13%