Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Pas de nouveau décès en Belgique, une première depuis mars Reuters • 14/07/2020 à 12:25









BRUXELLES, 14 juillet (Reuters) - La Belgique n'a signalé mardi aucun décès lié au nouveau coronavirus en 24 heures pour la première fois depuis le 10 mars. Comme de nombreux pays européens durement touchés par la pandémie en mars et avril, la Belgique a fortement ralenti la propagation du coronavirus par le biais de mesures de confinement, qui sont en train d'être progressivement levées. Le nombre total de décès signalés par l'institut national de santé publique Sciensano est resté mardi à 9.787. La Belgique comptant 11,5 millions d'habitants, cela représente environ 850 décès pour un million d'habitant, le chiffre le plus élevé au monde, après la petite ville de Saint-Marin. Le 12 avril, le nombre quotidien de morts a atteint un pic à 343. La courbe des cas confirmés de contamination s'est considérablement aplatie, avec un total de 62.781 cas, bien que la moyenne quotidienne des nouveaux cas sur sept jours, à 95, ait augmenté de 11% par rapport à la semaine précédente. Alors que nombre de Belges partent traditionnellement à l'étranger durant l'été, la Belgique est cette fois beaucoup mieux préparée qu'en début d'année, quand les vacances dans les stations de ski alpines avaient contribué à de nombreuses contaminations, a déclaré la semaine dernière Maggie de Block, la ministre fédérale de la Santé, à Reuters. Le taux de reproduction du virus, soit le nombre moyen de personnes qu'un malade du coronavirus peut contaminer, est à 0,86, inférieur à 1. Le gouvernement belge se réunira le 15 juillet pour discuter d'un nouvel assouplissement des mesures de confinement, après avoir rendu obligatoire le port du masque dans les magasins, les cinémas et les musées le 10 juillet. (Marine Strauss, version française Elena Smirnova, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.