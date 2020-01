Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Pas d'urgence de portée internationale, estime l'OMS Reuters • 23/01/2020 à 19:53









GENEVE, 23 janvier (Reuters) - Le Comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a jugé jeudi prématuré de considérer l'épidémie de coronavirus qui a fait 18 morts en Chine comme une urgence de santé publique de portée internationale, mais a dit surveiller son évolution "minute par minute". Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, l'a annoncé à l'issue d'une réunion des 16 experts du Comité. "Ne vous méprenez pas (...) Il s'agit d'une urgence en Chine, mais pas encore au niveau international. Elle pourrait toutefois en devenir une", a-t-il souligné, jugeant les mesures prises en Chine appropriées pour enrayer la propagation de la maladie. (Stephanie Nebehay, version française Jean-Philippe Lefief)

