Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Pas d'échanges entre l'équipe de Trump et celle de Biden sur le vaccin Reuters • 19/11/2020 à 23:12









WASHINGTON, 19 novembre (Reuters) - Les membres de l'administration Trump chargés de superviser la distribution du futur de vaccin contre le COVID-19 n'ont informé personne de leurs travaux au sein de l'équipe du président élu Joe Biden et n'ont pas l'intention de le faire, ont annoncé jeudi des sénateurs démocrates après une conférence téléphonique avec la Maison Blanche. "Je sors d'une conférence téléphonique avec l'équipe de distribution du vaccin de l'administration Trump", écrit le sénateur Chris Murphy sur Twitter. "Ils ont confirmé qu'ils n'avaient informé personne de l'équipe du président élu Biden et n'avaient pas l'intention de le faire. C'est potentiellement catastrophique", ajoute-t-il. La conférence, à laquelle tous les sénateurs étaient conviés, était animée par le général Gustave Perna et le Dr Moncef Slaoui, qui dirigent l'opération "Warp Speed", lancée pour accélérer la mise au point et la distribution d'un vaccin. (Patricia Zengerle et Steve Holland, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.