Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Pas besoin de mesures monétaires, dit Villeroy (BCE) Reuters • 25/02/2020 à 17:10









PARIS, 25 février (Reuters) - François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a jugé mardi qu'il n'y avait actuellement pas besoin de prendre de nouvelles mesures de politique monétaire pour faire face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus. L'épidémie aura des "conséquences négatives mais provisoires" sur l'économie, a-t-il estimé, lors d'une conférence sur la finance durable. "Il s'agit essentiellement d'un choc négatif du côté de l'offre et cela a pour conséquence que nous ne devrions pas exagérer le niveau d'adéquation d'une réponse de politique monétaire", a poursuivi François Villeroy de Galhau, ajoutant que la Banque de France allait probablement revoir à la baisse sa prévision de croissance pour l'économie française en 2020, actuellement de 1,1%. (Leigh Thomas, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.