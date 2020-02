Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Novacyt espère bientôt un feu vert pour son test rapide Reuters • 11/02/2020 à 14:58









par Matthias Blamont PARIS, 11 février (Reuters) - La biotech franco-britannique Novacyt ALNOV.PA , qui dit avoir développé un test de diagnostic rapide du nouveau coronavirus 2019-nCoV, espère obtenir une certification européenne la semaine prochaine. La société spécialisée dans les solutions de diagnostic a lancé fin janvier un test permettant de détecter en moins de deux heures une contamination par le "coronavirus de Wuhan" et son titre a bondi de près de 400% depuis le début de l'année. Le directeur général de Novacyt, Graham Mullis, a expliqué lors d'un entretien à Reuters que ce test s'avère non seulement plus rapide mais aussi plus spécifique que les autres méthodes de diagnostic disponibles pour l'instant. Ce test n'a pas encore été validé par les autorités sanitaires mais Novacyt espère obtenir la semaine prochaine le marquage CE (certification des dispositifs médicaux) et a également demandé une approbation d'urgence à l'agence fédérale américaine des médicaments (FDA, Food and drug administration). Novacyt n'a pas précisé le montant investi pour le développement de ce test mais dit avoir déjà enregistré des commandes pour 33.000 tests ainsi que des demandes de devis pour 32.000 tests supplémentaires émanant d'une trentaine de pays. Selon Graham Mullis, les tests, fabriqués en Grande-Bretagne, seront vendus au prix de cinq livres (environ 6,50 euros). Plusieurs acteurs du secteur - dont Thermo Fisher Scientific TMO.N , GenScript Biotech 1548.HK , Co-Diagnostics CODX.O ou encore Roche ROG.S - sont également sur les rangs pour tenter de faire valider leurs tests par les autorités sanitaires. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) juge désormais que la flambée épidémique qui a émergé en décembre en Chine constitue une "très grave menace pour le reste du monde". L'institution basée à Genève a lancé mardi un appel pour le partage des échantillons du virus et une accélération de la recherche de traitements et de vaccins, alors que de nombreux acteurs du secteur sont déjà sur les rangs pour saisir les opportunités liées à cette crise sanitaire. Depuis l'émergence du virus en décembre à Wuhan, capitale de la province chinoise de Hubei, plus de 40.000 personnes ont été contaminées en Chine continentale, où le bilan s'élève désormais à plus de 1.000 morts. Au-delà des frontières chinoises, plus de 300 personnes infectées ont pour l'heure été identifiés dans une vingtaine de pays. (Version française Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées NOVACYT Euronext Paris -10.56% ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange +0.04%