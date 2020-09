Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Nouvelles restrictions locales en Angleterre Reuters • 11/09/2020 à 18:07









par Andrew MacAskill et Sarah Young LONDRES, 11 septembre (Reuters) - La propagation du coronavirus s'accélère partout en Angleterre alors que les cas de contamination doubleraient selon une étude chaque semaine, alimentant les craintes que de nouvelles restrictions soient nécessaires juste quelques jours avant la mise en oeuvre d'une interdiction des rassemblements. Le gouvernement a pris de nouvelles mesures vendredi pour limiter les rassemblements à l'intérieur des habitations à Birmingham, deuxième ville la plus importante du pays, ainsi que dans sa banlieue, où le nombre de contaminations a considérablement augmenté ces derniers jours. Dès mercredi prochain, les rassemblements de plus de six personnes seront interdits en Angleterre alors que le nombre de nouveaux cas s'élève à environ 3.000 par jour, soit trois fois plus qu'un mois plus tôt. Selon le système de surveillance épidémiologique, le taux de contamination est en train de progresser dans toutes les tranches d'âge, à l'exception des plus de 65 ans et les cas ne se concentrent plus dans des hôpitaux ou des maisons de retraite, comme c'était le cas quelques il y a quelques mois. "C'est un dur revers pour la stratégie menée par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus," a estimé Simon Clarke, expert en microbiologie cellulaire a l'université britannique de Reading. "Le coronavirus est probablement en train de circuler de nouveau plus librement au sein de la population, ce qui veut dire que nous devrons probablement imposer des restrictions plus rigoureuses sur notre vie quotidienne pour faire redescendre le taux de contamination." (Andrew MacAskill, version française Flora Gomez, édité par Jean-Michel Bélot)

