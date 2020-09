Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Nouvelles restrictions dès samedi au Danemark Reuters • 18/09/2020 à 14:50









COPENHAGUE, 18 septembre (Reuters) - Le Danemark va ramener de 100 à 50 personnes la limite des rassemblements autorisés et imposer la fermeture des bars et des restaurants dès 22h00 pour tenter de freiner la propagation du coronavirus, a annoncé vendredi la Première ministre, Mette Frederiksen. Ces nouvelles mesures entreront en vigueur dès samedi. Le nombre quotidien de nouveaux cas d'infection au Danemark a augmenté régulièrement ces dernières semaines après l'assouplissement des mesures de confinement en vigueur entre mars et mai. Les derniers chiffres publiés montrent 454 nouveaux cas en 24 heures, non loin du pic atteint en avril à 473. Le Danemark compte environ 5,8 millions d'habitants. Le taux de reproduction du virus ou R0, qui indique le nombre moyen de personnes qu'infecte un porteur du coronavirus, ressort à 1,5 dans le pays, a précisé Mette Frederiksen. (Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.