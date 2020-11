Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Nouvelles restrictions après la hausse des cas aux USA Reuters • 13/11/2020 à 01:15









CHICAGO, 13 novembre (Reuters) - Les autorités de villes comme Chicago, Détroit ou New York ainsi que celles de plusieurs Etats comme la Californie ou l'Iowa réimposaient des restrictions jeudi alors que le nombre de nouvelles infections au coronavirus est en augmentation aux Etats-Unis. La maire de Chicago, Lori Lightfoot, a appelé les résidents à rester chez eux et à ne pas se rassembler pour la fête de Thanksgiving. Selon elle, la troisième ville des Etats-Unis pourrait compter un millier de décès supplémentaire d'ici la fin de l'année si les habitants ne changent pas de comportement. L'Illinois est devenu le nouvel épicentre de l'épidémie de COVID-19 aux Etats-Unis, comptant près de 130.000 nouveaux cas en deux semaines. Un décompte effectué par Reuters montre que le nombre de cas de contamination au coronavirus a doublé dans 13 Etats durant les deux dernières semaines. FERMETURE DES ÉCOLES DANS PLUSIEURS ETATS A Détroit, dans le Michigan, les écoles publiques ont fermé jusqu'au 11 janvier alors que le nombre de contamination est en hausse. L'enseignement à distance sera mis en place à partir de lundi. Le maire de New York, Bill de Blasio, a quant à lui annoncé que le système scolaire de la ville se préparait à un possible confinement. "Nous n'en sommes pas encore là et nous espérons que nous n'y arriverons pas", a-t-il déclaré à des journalistes, ajoutant que les écoles fermeraient si le pourcentage de personnes testées positives au COVID-19, qui est en ce moment à une moyenne sur sept jours de 2,6%, dépassait les 3%. Le nombre total de cas de contamination au coronavirus aux Etats-Unis a atteint un record pour le deuxième jour consécutif mercredi avec 142.279 nouveaux cas recensés. Le nombre de personnes hospitalisées était de 64.939 mercredi dans la soirée, une hausse de 41% sur les deux dernières semaines. Le nombre total de décès, lui aussi en hausse, se porte à 241.809 morts dans le pays. (Brendan O'Brien et Maria Caspani; version française Camille Raynaud)

