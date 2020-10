Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Nouvelles mesures de restriction dans le nord de l'Angleterre Reuters • 21/10/2020 à 11:03









LONDRES, 21 octobre (Reuters) - La région du South Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre, passera samedi au niveau de risque "très élevé" pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus, a déclaré mercredi le maire de la région de Sheffield, Dan Jarvis. Un plan de soutien d'un montant de 41 millions de livres (45,1 millions d'euros) sera octroyé par la région aux entreprises qui seront dans l'obligation de fermer leurs portes ainsi qu'au financement de mesures de santé publique supplémentaires. Les régions du nord de l'Angleterre sont sévèrement touchées par la deuxième vague de COVID-19 qui frappe actuellement l'Europe. Et le South Yorkshire va rejoindre Liverpool et le Lancashire, qui ont déjà basculé en niveau d'alerte maximale. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré mardi que Manchester, situé dans le nord-ouest de l'Angleterre, serait également placée au niveau d'alerte "très élevé" après l'échec des discussions avec les dirigeants locaux sur un programme de soutien financier. (Sarah Young et Paul Sandle version française Laetitia Volga, édité par Henri-Pierre André)

