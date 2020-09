Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Nouvelle envolée quotidienne record des contaminations depuis début juin en Iran Reuters • 21/09/2020 à 16:32









DUBAI, 21 septembre (Reuters) - Avec 3.341 cas recensés dans les dernières 24 heures, l'Iran a fait état de sa plus forte hausse quotidienne de contaminations au coronavirus depuis début juin, le bilan s'élevant désormais à 425.481 infections, a déclaré lundi à la télévision d'État iranienne le porte-parole du ministère de la Santé. Sima Sadat Lari a également indiqué que 177 personnes supplémentaires étaient décédées, portant le bilan officiel à 24.478 morts en Iran, pays figurant parmi les plus touchés par l'épidémie au Moyen-Orient. Le vice-ministre de la Santé Iraj Harirchi avait par ailleurs annoncé la semaine dernière que le territoire iranien était en alerte rouge dans son intégralité après une nouvelle envolée des contaminations et des décès liés au nouveau coronavirus. Les responsables de la santé du pays redoutent une troisième vague épidémique, alors que les écoles ont rouvert en Iran le 5 septembre dernier pour 15 millions d'élèves. Si le gouvernement a imputé la flambée des infections à une baisse de l'adhésion des Iraniens aux protocoles de santé visant à contenir le virus, l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la Révolution islamique iranienne, a applaudi leurs sacrifices dans un discours télévisé diffusé lundi, exhortant toutefois le pays à respecter davantage la distanciation sociale et le port du masque. (Rédigé par Parisa Hafezi; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.