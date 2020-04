Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Nouveau record de décès quotidiens dans l'Etat de New York Reuters • 08/04/2020 à 19:19









NEW YORK, 8 avril (Reuters) - L'Etat de New York a enregistré 779 décès supplémentaires liés au coronavirus en 24 heures, un nouveau record quotidien depuis le début de l'épidémie qui a provoqué au total la mort de 6.268 personnes dans le principal foyer de contamination américain, a annoncé mercredi le gouverneur Andrew Cuomo. La veille, le bilan quotidien était de 731 décès en plus. Le nombre de personnes hospitalisées a en revanche baissé par rapport à mardi, 586 admissions ayant été recensées au cours des dernières 24 heures contre 656 la veille. Le gouverneur démocrate de l'Etat de New York a estimé que les mesures de distanciation sociale portaient leurs fruits tout en appelant à la prudence: "Nous ne sommes pas en encore au bout. Ce n'est pas fini", a averti Andrew Cuomo. Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré mercredi que le nombre d'hospitalisations pour une infection au COVID-19 s'était stabilisé dans la ville de 8,5 millions d'habitants et que le besoin en appareils de ventilation respiratoire serait moins élevé que prévu. Bill de Blasio a toutefois souligné que le bilan des décès était sans doute largement sous-estimé en raison du nombre élevé de décès à domicile. Selon les pompiers de New York, plus de 200 personnes meurent chaque jour chez elles depuis le début de l'épidémie, un chiffre à comparer aux 22 à 32 décès enregistrés l'an dernier dans les deux semaines du 20 mars au 5 avril. L'épidémie de coronavirus a fait à ce stade aux Etats-Unis près de 13.000 morts et contaminé quelque 400.000 personnes, selon les calculs de Reuters. L'Université de Washington a revu mercredi à la baisse ses projections sur le coût humain de l'épidémie aux Etats-Unis, estimant qu'elle pourrait coûter la vie à 60.000 personnes. (Maria Caspani avec Nathan Layne à Wilton, Connecticut, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.